D66-voorman Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers van de ChristenUnie zijn de eerste lijsttrekkers die hun stem hebben uitgebracht.

Pechtold stemde woensdag omstreeks 07.30 uur in een stembureau in de Belmonteflat in Wageningen. Segers deed dat rond hetzelfde tijdstip in Marle (Overijssel). Daar zetelt het kleinste stembureau van Nederland.