Buitenlandse media: klap voor populisme

De verwachte uitslag van de Nederlandse verkiezingen is volgens CNN een klap voor het populisme. ,,Populism takes a hit”, concludeerde de Amerikaanse nieuwszender, die stelde dat de verkiezingen golden als graadmeter voor het populisme in Europa.

Dergelijke geluiden klonken ook bij andere buitenlandse media. Volgens The New York Times volgde Europa de Nederlandse verkiezingen met ,,een vinger in de wind”. Nadat de Britten stemden voor een vertrek uit de Europese Unie en Donald Trump de verkiezingen won in de VS, werd vanuit het buitenland vol spanning naar Nederland gekeken.

Daarbij stond vooral Geert Wilders in de belangstelling. De BBC schreef in de nacht van woensdag op donderdag dat premier Rutte de winnaar is van de politieke tweestrijd tussen de mannen. ,,PM Rutte sees off anti-EU Wilders challenge”, kopte de Britse omroep. De Duitse krant Die Welt gebruikt een vertaling van een citaat van Rutte als kop van een bericht: ,,Nederland heeft ‘nee’ gezegd tegen het populisme”.