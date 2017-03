Spekman legt lot in handen van PvdA-leden

Rojer strandt in kwartfinales Indian Wells

Met ruim 97 procent van de stemmen geteld staat de PvdA op een verlies van 29 zetels. De sociaaldemocraten houden maar negen Tweede Kamerzetels over.

Spekman wees er donderdagochtend op dat de PvdA-leden hem vorig jaar nog hebben herkozen. De PvdA-voorzitter kwam de afgelopen dagen, toen het debacle voor zijn partij zich aftekende, onder vuur te liggen. Hij zou zich de nederlaag moeten aantrekken en zijn conclusies trekken. Maar de partijtop hamert voorlopig op ,,samen uit, samen thuis” en stelt dat het belangrijk is ,,elkaar juist nu vast te houden”.

PvdA-voorzitter Hans Spekman is zelf niet van plan om het veld te ruimen na de historische nederlaag die zijn partij woensdag leed: ,,Daar gaan de leden over”. Spekman legt zaterdag verantwoording af aan zijn achterban op een bijeenkomst van de ledenraad van zijn partij in Utrecht.

