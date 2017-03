Stemmingsbeeld: VVD straatlengte voorsprong

De VVD wordt met een straatlengte voorsprong de grootste partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. De partij staat op 32 zetels. Dat blijkt uit het zogenoemde stemmingsbeeld op basis van 10,3 procent van de getelde stemmen door de Verkiezingsdienst van het ANP.

Het CDA zou uitkomen op 21, de PVV op 20 en D66 op 17. GroenLinks staat op 15 en SP staat in dit stemmingsbeeld op 14 zetels.

Het stemmingsbeeld houdt rekening met het historische stemgedrag in de gemeenten waarvan de uitslag bekend is. Dit maakt het mogelijk om op basis van een relatief klein aantal gemeenten de landelijke trend te herkennen en deze te vertalen in een zetelverdeling. Toch kunnen er landelijk gezien nog behoorlijke verschillen optreden naarmate er meer uitslagen binnenkomen.