Burgemeesters willen Spies als voorzitter

Het bestuur van het Genootschap van Burgemeesters ziet graag dat Liesbeth Spies de nieuwe voorzitter van de club wordt. De huidige voorzitter, Arno Brok, is vertrokken. De leden benoemen de nieuwe baas op 29 maart.

De VVD’er Brok is gestopt als burgemeester (van Dordrecht) en is commissaris van de Koning in Friesland geworden. Liesbeth Spies (CDA) is burgemeester van Alphen aan den Rijn. Zij was in 2014 waarnemend burgemeester van Stichtse Vecht. Daarvoor was ze van 2011 tot 2012 minister van Binnenlandse Zaken.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid.