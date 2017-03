Rotterdam verwacht geen demonstranten meer

De gemeente Rotterdam gaat ervan uit dat niemand vrijdagmiddag komt opdagen bij de afgelaste pro-Turkse demonstratie in het centrum van de stad. De organisatie heeft het protest donderdagavond afgemeld. Er is geen organisator meer en de toestemming voor het protest is daarmee vervallen, aldus de woordvoerder van burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij voegt eraan toe dat de politie waakzaam zal blijven.

Via diverse media heeft organisator Solidariteit voor Turken opgeroepen niet naar Rotterdam te komen.

Aboutaleb had donderdag wel toestemming gegeven voor het protest. Drie Turkse organisaties wilden pleiten voor de vrijheid van meningsuiting. Ze zeiden ook boos te zijn over het politieoptreden van afgelopen zaterdag tegen demonstranten bij het Turkse consulaat-generaal aan de Westblaak. Daar hadden zich honderden mensen verzameld om een toespraak van de Turkse minister voor familiezaken bij te wonen, maar die mocht niet worden gehouden. Daarna ontstonden rellen en moest de ME optreden.