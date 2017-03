Veel voorkeursstemmen voor Lilianne Ploumen

Demissionair minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) lijkt alsnog af te koersen op een zetel in de Tweede Kamer. Ploumen leek met haar de tiende plaats op de kandidatenlijst net buiten de boot te vallen, maar heeft al veel voorkeursstemmen binnen.

Om met voorkeursstemmen in de Kamer te komen moet een kandidaat persoonlijk een kwart van de kiesdeler aan stemmen halen. Dit jaar bedraagt de kiesdeler (het totaal aantal uitgebrachte stemmen, gedeeld door 150) iets meer dan 70.000 stemmen. Dat betekent dat Ploumen ruim 17.000 stemmen nodig heeft om terug te keren in de Kamer.

Op de website van de Kiesraad staan vrijdagmiddag de processen-verbaal van dertien van de negentien kieskringen. Daaruit valt op te maken dat er tot dusver bijna 12.000 stemmen voor Ploumen zijn geteld. Uit Ploumens thuisprovincie Limburg is nog geen proces-verbaal beschikbaar. Als Ploumen een zetel haalt gaat dat waarschijnlijk ten koste van de nummer 9 van de PvdA, William Moorlag.

Isabelle Diks, die op de lijst van GroenLinks op de negentiende plaats stond, is al zeker van een Kamerzetel. Haar partij behaalde veertien zetels, maar Diks heeft nu al bijna 21.000 voorkeursstemmen.

Het gebeurt niet vaak dat iemand door middel van voorkeursstemmen in de Tweede Kamer komt. Bij de afgelopen verkiezingen gebeurde dat slechts een of twee keer per stembusgang. In 2012 was Pieter Omtzigt van het CDA de enige. Twee jaar eerder wisten Pia Dijkstra (D66) en Sabine Uitslag (CDA) genoeg steun te vergaren om op eigen kracht het Binnenhof te bereiken.