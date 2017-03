Bedevaartgangers trekken door Amsterdam

Naar verwachting zo’n 5000 bedevaartgangers uit het hele land doen zaterdag mee aan een nachtelijke stille tocht door het centrum van Amsterdam. Dan vindt de jaarlijkse Stille Omgang plaats. Voorafgaand aan de tocht wonen de gelovigen een van de feestelijke eucharistievieringen bij die in zeven kerken in de binnenstad plaatsvinden.

De deelnemers lopen de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep, nadat hij een wonder had meegemaakt dat bekendstaat als het Mirakel van Amsterdam. Volgens de overlevering braakte toen een stervende man een hostie uit in een woning aan de Kalverstraat. Zijn braaksel kwam in het haardvuur terecht. De volgende ochtend bleek de hostie ongeschonden. De kerk heeft dit hostiemirakel officieel erkend als wonder.

De stille tocht begint om 22.30 uur en de bedevaartgangers kunnen de route tot diep in de nacht lopen.