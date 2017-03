Dijksma: gifbeker PvdA lijkt nog niet leeg

PvdA-staatssecretaris Sharon Dijksma gaf vrijdagavond toe dat er binnen haar partij grote verdeeldheid heerst over hoe nu verder na de grote verkiezingsnederlaag van woensdag. ,,De gifbeker lijkt nog niet leeg”, zei ze in het televisieprogramma Pauw & Jinek, De Verkiezingen.

Volgens Dijksma kwam donderdag in de loop van de dag al het besef bij partijvoorzitter Hans Spekman dat zijn positie onhoudbaar was geworden. Eerder vrijdag werd bekend dat Spekman zijn functie per oktober van dit jaar opgeeft.

De staatssecretaris vindt niet dat partijleider Lodewijk Asscher moet opstappen omdat dat volgens haar de ,,problemen niet oplost”. Wel stelde ze dat ,,de partij zo snel mogelijk de interne verdeeldheid moet zien weg te werken om de toekomst van de sociaal-democratie veilig te stellen. We moeten zo snel mogelijk weer aansluiting zien te krijgen bij vooral vrouwen, migranten en jongeren”.

Dijksma zelf heeft het verkiezingsdebacle van de PvdA ervaren met een ,,mengelmoes van zielenpijn, maar ook realisme”. Volgens haar is de belangrijkste oorzaak van het verlies dat de partij niet aan de kiezer heeft kunnen uitleggen waarom het nodig was dat er geregeerd moest worden met de VVD.