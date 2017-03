‘Zo’n 2000 mensen bij demo tegen racisme’

In Amsterdam lopen rond de 2000 mensen mee in een demonstratie tegen racisme en discriminatie. Dat is de schatting van een woordvoerster van organisator Comité 21 Maart.

De optocht gaat van de Dam naar het beeld van de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein. Aan de demonstratie doen organisaties mee als Greenpeace, FNV en Meldpunt Islamofobie. Ze betogen dat Nederland een racismeprobleem heeft, wat onder meer te zien is aan de opkomst van rechtspopulistische partijen die een ‘zondebokpolitiek’ voeren tegen moslims en vluchtelingen.

De optocht en aansluitende manifestatie worden gehouden in het kader van Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.