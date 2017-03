In een bedrijfspand in het Brabantse Aalst (gemeente Waalre) woedt zondag een grote brand. Het vuur slaat uit het gebouw en er komen dikke zwarte rookwolken vanaf. De brandweer heeft veel mensen en materieel opgeroepen. Volgens de eerste informatie zijn in het pand drie bedrijven gevestigd.

,,De brand is vermoedelijk begonnen in een bedrijf dat in magneten handelt”, vertelde een woordvoerder van de brandweer. Over de gevolgen voor de omgeving kon hij nog geen duidelijkheid geven.