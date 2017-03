Waarschuwingsschoten bij aanhoudingen Almelo

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag waarschuwingsschoten gelost bij aanhoudingen in Almelo. Dat gebeurde nadat een automobilist op de vlucht was geslagen om te ontkomen aan een controle.

De daaropvolgende achtervolging ging volgens een politiewoordvoerster ,,kriskras door de wijk” en eindigde met een aanrijding in de Deldensestraat. Daarbij liepen volgens de politie vijf geparkeerde voertuigen schade op. Ook de vluchtauto en een politiewagen raakten beschadigd.

Agenten konden na het lossen van de waarschuwingsschoten drie inzittenden van de auto aanhouden. Zij zouden niet gewond zijn geraakt. De politiemensen troffen naderhand een ,,forse hoeveelheid drugs” aan in de auto van de verdachten. Bij de bestuurder wordt een bloedproef afgenomen.