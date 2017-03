DENK wil christelijk-progressief kabinet

De partij DENK is voorstander van een zogenoemd christelijk-progressief kabinet van CDA, GroenLinks, SP, D66 en PvdA en eventueel ChristenUnie.

Maar DENK-voorman Tunahan Kuzu erkent dat het om een ,,onwaarschijnlijke uitkomst” gaat. En onderhandelingen over een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zullen volgens hem hoogstwaarschijnlijk ook uitlopen op een mislukking.

In zijn advies aan verkenner Edith Schippers maandag rept hij dan ook over één mogelijke combinatie, die van VVD, CDA, D66 en PvdA. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher zou zich in ,,het belang van het land” onomwonden moeten uitspreken voor deze combinatie, aldus Kuzu. Asscher liet eerder maandag nog weten dat hij voor de PvdA, gezien het enorme verlies bij de verkiezingen, vooralsnog geen rol ziet weggelegd.