Nabestaanden Henriquez willen namen agenten

De nabestaanden van de 42-jarige Arubaan Mitch Henriquez eisen in kort geding de namen op van de vijf agenten die betrokken waren bij diens dood in juni 2015. Dat bevestigt hun raadsman Richard Korver.

In het geding van komende vrijdag in Den Haag tegen de Staat wil Korver de bekendmaking van hun namen afdwingen, onder meer om nader onderzoek te doen naar de politiemensen, naar hun verleden en naar hun eventuele aansprakelijkheid voor de geleden schade.

De overheid heeft de betrokken agenten in zijn ogen ten onrechte volledig afgeschermd. ,,Iedere Nederlander heeft het recht om daders aansprakelijk te stellen, dus ook mijn cliënten. Maar de nabestaanden hebben geen idee met wie ze te maken hebben”, stelt Korver in een toelichting.

De raadsman meent dat ten onrechte onderscheid wordt gemaakt tussen gewone verdachten en politiemensen. ,,Ik snap niet dat voor hen andere regels gelden, terwijl de Holleeders en BN’ers van deze wereld gewoon net naam en toenaam terechtstaan. Dat is in strijd met de openbare en voor iedereen controleerbare strafrechtspleging”, aldus Korver.

Twee van de vijf agenten worden strafrechtelijk vervolgd voor de gewelddadige en uiteindelijk fatale aanhouding van Mitch Henriquez op 27 juni 2015 in het Haagse Zuiderpark. Het hof bepaalt in een zogeheten artikel 12-procedure nog of ook andere betrokkenen moeten terechtstaan. Die beslissing wordt eind maart verwacht.