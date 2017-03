In een restaurant in de binnenstad van Delft is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. De brandweer is met veel eenheden ter plaatse, onder meer om omliggende woningen te ontruimen.

Het is volgens een woordvoerder van de brandweer nog onduidelijk hoeveel mensen hun woning moesten verlaten. De bewoners worden vooralsnog buiten opgevangen. ,,Het is helder, droog en er staat niet te veel wind”, aldus de woordvoerder. Voor zover bekend raakte niemand gewond.