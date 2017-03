Kiesraad komt met officiële uitslag

De Kiesraad maakt dinsdag de officiële uitslag van de verkiezingen bekend. Dat gebeurt ’s middags tijdens een openbare zitting in de Tweede Kamer.

De Kiesraad maakt onder meer bekend hoeveel stemmen partijen hebben gekregen op 15 maart, hoe de zetels en restzetels zijn verdeeld en hoeveel kandidaten met voorkeursstemmen zijn gekozen.

Volgens de slotprognose is de VVD opnieuw de grootste met 33 zetels, een verlies van acht vergeleken met de verkiezingen uit 2012. Tweede werd PVV met twintig zetels. Daarna volgden CDA en D66 met negentien zetels en SP en GroenLinks met veertien. De PvdA verloor 29 zetels.

In de Kamer komen dertien partijen. De enige echte nieuwkomer is Forum voor Democratie. Die kwam met twee zetels erin. Ook DENK is nieuw, maar die zat al in de vorige Kamer als Groep Kuzu/Öztürk.