Treinen vallen vaker stil

Het aantal treinen dat stilvalt door pech of andere oorzaken is begin dit jaar gestegen. Volgens cijfers van de website rijdendetreinen.nl waar het AD over bericht, was het dit jaar tot half maart 188 keer raak. In de eerste drie maanden van vorig jaar telde de site 116 pechgevallen. De NS onderschreef dinsdag dat er vaker treinen stilvallen maar kon geen exacte aantallen geven.

Als reden noemt de vervoerder onder meer dat er meer treinen dan ooit op het spoor rijden en dat het logisch is dat er zich dan ook meer pechgevallen voordoen. Daarnaast zorgen kleine storingen in nieuwe sprinters die gewoon door machinisten gereset kunnen worden voor meer meldingen van oponthoud, aldus een NS-woordvoerder. Volgens de spoorwegen is er ,,geen sprake van” dat achterstallig onderhoud zorgt voor de pechgevallen.