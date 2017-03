32.000 bezoekers voor Dutch Comic Con

De derde editie van de Dutch Comic Con is afgelopen weekend door bijna 32.000 mensen bezocht. Zaterdag was de drukste dag met 17.000 bezoekers, zo meldde de organisatie zondag. Door de drukte stonden er zaterdag lange files op de A12.

Het merendeel van de bezoekers kwam verkleed naar de conventie die in het teken stond van films, strips en tv-series. Vijfhonderd Engelse stripboeken- en filmfans kwamen met de boot en bus naar de Jaarbeurs. Ook Duitse comicliefhebbers kwamen op het evenement af.

Verschillende artiesten deelden handtekeningen uit en gingen met hun fans op de foto. Populair waren Dirk Benedict, bekend van The A-Team en Battlestar Galactica en Lennie James, acteur uit The Walking Dead. Ook waren er veel fans voor Sean Maguire gekomen. Hij speelt Robin Hood in de hitserie Once Upon A Time.