A270 dicht voor elektrische recordstoet

De snelweg A270 van Helmond richting Eindhoven gaat zondagochtend dicht voor een wereldrecordpoging met elektrische voertuigen. De organiserende Eindhovense Rotary Club probeert de langste stoet elektrische voertuigen ooit op de weg te krijgen. Het huidige record werd gevestigd in Berlijn en staat op 577 voertuigen. Er wordt zondag gemikt op zeker zeshonderd deelnemers.

Iedereen met een volledig elektrisch voertuig mag meedoen. Het kan gaan om auto’s maar ook om scooters, motoren en bussen.

Het totaal aantal aanmeldingen ligt ruim boven de zeshonderd. De stoet vertrekt rond 11.30 en rijdt ruim 3,5 kilometer over de snelweg. Kort na het middaguur moet duidelijk zijn of de wereldrecordpoging is geslaagd.