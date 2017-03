Alleen nog pinnen in Amsterdamse bus

Cash betalen in de Amsterdamse bussen is vanaf zondag niet meer mogelijk. Twee maanden geleden weerde vervoersbedrijf GVB het contant geld al uit de nachtbussen en nu volgt ook de rest. Hierdoor moet een einde komen aan busovervallen. Later volgen ook de trams, zodat reizigers aan het eind van het jaar in het hele openbaar vervoer in de hoofdstad alleen nog maar kunnen pinnen.

,,In februari 2016, na zes incidenten in drie maanden tijd waarbij busbestuurders werden bedreigd door overvallers, konden we niet anders dan onmiddellijk ingrijpen”, zegt GVB-directeur Alexandra van Huffelen. Daarop is direct begonnen met het testen en inbouwen van pinapparaten in de bussen. ,,En nu zijn we zover dat alle bussen daadwerkelijk cashloos zijn. Dat maakt het werk voor onze busbestuurders stukken veiliger.”

Wie geen (opgeladen) ov-chipkaart bij zich heeft, krijgt het advies alvast een kaartje bij een van de verkooppunten te kopen. Dat voorkomt oponthoud aan boord van de voertuigen, stelt het GVB.