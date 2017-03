De zomertijd is weer ingegaan. Om 02.00 uur in de nacht van zaterdag op zondag is de klok een uur vooruitgezet.

Dat betekent dat deze nacht een uur korter is. In de ochtend wordt het nu weer wat later licht, terwijl het ’s avonds langer licht blijft.

In het laatste weekend van oktober eindigt de zomertijd en gaat de wintertijd in. Dat gebeurt in de nacht van 28 op 29 oktober.