Bloeddruk half uur meten: minder medicijnen

Een bloeddrukmeting die een half uur duurt, leidt tot lagere waarden dan de gebruikelijke snelle meting. Het gevolg is dat artsen veel minder vaak medicijnen tegen hoge bloeddruk voorschrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van huisartsen in gezondheidscentrum Ommoord in Rotterdam, zo bericht Medisch Contact. Daar ondergingen in de onderzoeksperiode 201 patiënten een dertig minuten durende meting. De bloeddrukwaarden die hieruit kwamen, waren flink lager in vergelijking met de traditionele meetmethode.

Artsen zouden op basis van de gewone meting bij drie op de vier patiënten een behandeling tegen hoge bloeddruk beginnen of die intensiveren. Bij de uitkomsten van de halfuurs-meting zouden ze dit in slechts één op de vier gevallen doen.

Een langere meting verlaagt ook het risico dat mensen een piek in hun bloeddruk hebben alleen al omdat ze bij de dokter zijn.

Een 24-uursmeting bij patiënten met een kastje is ‘de gouden standaard’, maar die is belastender voor de patiënt én prijzig. De onderzoekers hopen dat zorgverzekeraars positief staan tegenover de dertigminutentest.