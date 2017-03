Schipholtunnel dicht tot na dinsdagochtend

De Schipholtunnel blijft richting Den Haag zeker tot na de ochtendspits van dinsdag afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat. ,,Het herstel van camera’s, kabels en leidingen gaat veel tijd kosten”, aldus een woordvoerder maandag. ,,De camera’s moeten werken, anders mogen de tunnelbuizen niet open.”

In een vluchtgang van de tunnel was maandagmiddag een brandje dat snel werd geblust en waarbij geen gewonden vielen. Maar de gevolgen zijn aanzienlijk: op de wegen in en rond Amsterdam staat het verkeer muurvast. ,,De auto’s staan nu vast tot ín het centrum van Amsterdam door de dichte Schipholtunnel”, meldt de ANWB.