Tilburg-Helmond testtraject zelfrijdende auto

Een traject van snelwegen, regionale en lokale wegen tussen Helmond en Tilburg is aangewezen als testomgeving voor zelfrijdende auto’s en andere vernieuwende verkeersproeven. Het is voor het eerst dat in Nederland op een netwerk van grotere en kleinere openbare wegen in de praktijk getest kan worden met technologische ontwikkelingen.

Het testtraject is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Eindhoven en Helmond. Op het traject is bijvoorbeeld ook ruimte om te oefenen met colonnerijden, communicerende verkeerslichten en vrachtwagens die met draadloos internet verbonden zijn.

,,Dat hier getest kan worden op een totaal netwerk van verschillende wegen maakt deze testomgeving uniek”, aldus de Brabantse gedeputeerde Christophe van der Maat maandag. Op termijn wordt de testomgeving mogelijk uitgebreid naar Breda en Den Bosch.