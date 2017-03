Uitstel zaak Henriquez wegens medisch rapport

Door nieuwe medische informatie over de doodsoorzaak van Mitch Henriquez heeft de Haagse rechtbank besloten tot uitstel van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen twee verdachte agenten.

De raadslieden van de verdachten hebben volgens de rechtbank twee weken voor de eerste zittingsdag een forensisch rapport ingediend, waarin staat dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Henriquez in 2015 in het Zuiderpark als gevolg van verwurging na een nekklem is overleden. Het rapport noemt een hartstilstand of hartritmestoornissen als meest waarschijnlijke doodsoorzaak, maakte de rechtbank maandag bekend.

De inhoudelijke behandeling stond gepland op vanaf 6 april 2017. Op die datum is er nu wel een zogenaamde pro forma-zitting zijn, waarop uitsluitend dit onderwerp zal worden besproken.