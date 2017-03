‘Verbazing bij mariniers over dure expeditie’

Binnen het Korps Mariniers is met verbazing gereageerd op de uitgaven van Defensie voor een klimexpeditie in Nepal. Bij elkaar gaf de marine bijna een miljoen euro uit aan de expeditie, waar vorig jaar zeven mariniers aan meededen. Dat meldt De Telegraaf maandag.

Onder de naam ‘expeditie Manaslu’ beklommen elitetroepen van het korps in het voorjaar de Himalaya. Het was een van de activiteiten in het kader van 350 jaar Korps Mariniers.

De expeditie kostte ruim 923.000 euro. Het contract met een gespecialiseerde reisorganisatie kostte bijna 280.000 euro. Voor kleding van de zeven expeditieleden trok de marine nog eens 276.000 euro uit. De mariniers kregen bovendien extra salaris in de vorm van uitzendtoelages, een kostenpost van bijna 150.000 euro.

Op de kazernes, waar men net als overal bij Defensie flink moet bezuinigen, is kwaad gereageerd. Critici noemen de klim volgens het dagblad een miskleun.