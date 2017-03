Kylián ereburger van Den Haag

Choreograaf Jiří Kylián is dinsdagavond benoemd tot ereburger van Den Haag. Hij kreeg de daaraan verbonden gouden erepenning tijdens de aftrap van ‘Celebrating Kylián!’, een reeks evenementen waarmee wordt gevierd dat de kunstenaar vorige week zeventig jaar werd. De in Praag geboren Kylián is nauw met Den Haag verbonden. Hij woont er en was van 1975 tot eind 2009 verbonden aan het in de Hofstad gevestigde Nederlands Dans Theater (NDT).

Tot in 1999 trad hij er op als artistiek leider, daarna bleef hij nog tien jaar werkzaam als huischoreograaf. Het stadsbestuur besloot Kylián te onderscheiden wegens zijn ,,zeer belangrijke bijdragen aan het culturele klimaat in Den Haag”.

Alleen al voor het NDT ontwierp Kylián 74 balletten. Verder maakte hij choreografieën voor het Opéra Ballet van Parijs, de Bayerische Staatsoper in München en het Tokyo Ballet.

Op het programma ‘Celebrating Kylián!’, staat niet alleen dans, maar ook Scalamare, de film die Kylián onlangs heeft gemaakt. Hij is zich helemaal met film en fotografie gaan bezighouden. ,,Na jarenlang de meest vluchtige kunstvorm te hebben beoefend, wil ik nu dingen doen die blijvend zijn”, zei hij recent. Hij wil ook artistiek bezig blijven. ,,Creëren is leven voor mij. Stoppen staat gelijk aan de dood.”

‘Celebrating Kylián!’ is een initiatief van Kylián Productions en Foundation, Zuiderstrandtheater, Korzo Theater, Holland Dance Festival en NDT.