Kabinet: extra miljoenen voor hongerregio’s

Nederland trekt 9 miljoen euro extra uit voor hulp aan hongerende mensen in Jemen en Nigeria. Dat heeft minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag bekendgemaakt.

Het geld wordt ingezet via het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. 5 miljoen euro gaat naar Jemen en 4 miljoen euro naar Nigeria.

Het kabinet trok onlangs al 2 miljoen euro uit voor noodhulp aan de miljoenen mensen in Jemen, Somalië, Zuid-Soedan en het noordoosten van Nigeria. Dat geld werd ingezet via de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO).

Ploumen laat dinsdag weten dat het kabinet zich ernstig zorgen maakt over de humanitaire situatie in de landen.

Woensdag is de Nationale Actiedag van Giro555. In totaal kampen in de landen waar de actie zich op richt 20 miljoen mensen met een tekort aan eten.