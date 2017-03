Onderzoeksraad beziet spoorovergangen breder

De Onderzoeksraad voor Veiligheid begint een verkenning om te kijken of breder onderzoek naar de veiligheid van onbewaakte spoorwegovergangen nodig is. Een woordvoerder van de raad bevestigde woensdag een bericht hierover van NU.nl.

Aanleiding is de botsing tussen een trein en een auto in Harlingen afgelopen maandag. Daardoor kwamen een 31-jarige vader en zijn 3-jarige zoontje, die in de auto zaten, om het leven.

De Onderzoeksraad deed al een verkennend onderzoek in Harlingen om te beoordelen of er aanleiding is voor uitgebreider onderzoek naar het ongeval. De uitkomst daarvan is dat nu niet alleen dit specifieke ongeluk wordt bezien, maar dat wordt gekeken of een breder onderzoek zo’n meerwaarde heeft dat het zal leiden tot nieuwe inzichten en aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren.

Op basis van de verzamelde informatie wordt over een aantal weken een knoop doorgehakt.