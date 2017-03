Studie naar gevolgen aardbeving kinderen

De Kinderombudsman begint een onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van de aardbevingen in Groningen. Volgens Kinderombudsman Margrite Kalverboer is er in de hele discussie maar weinig aandacht voor kinderen geweest. Er wonen ongeveer 30.000 kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied.

De situatie van volwassenen is wel onderzocht maar die van kinderen niet, stelt Kalverboer. Ze gaat voor dit onderzoek in gesprek met kinderen, belangenorganisaties, professionals en verantwoordelijke partijen. Ook komt er een enquête die kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied kunnen invullen.

Rond de zomer verwacht Kalverboer met de resultaten te komen.