In het Drentse Exloo is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken in een rietgedekte boerderij en twee belendende opstallen aan de Zuiderhoofdstraat. Volgens de brandweer is er sprake van ,,behoorlijk verwoestend vuur.”

Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen, stelt de brandweer. Burgemeester Jan Seton van Exloo is ter plaatse. Het vuur sloeg meters hoog uit de boerderij. De panden moeten vermoedelijk als verloren worden beschouwd.