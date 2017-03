‘Neem advies OVV over Groningen over’

De regering moet de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen overnemen en de gaswinning terugschroeven. Dat zeggen de PvdA en GroenLinks, in reactie op een donderdag verschenen rapport van de OVV.

De OVV concludeert dat de problemen die bestaan door de gaswinning niet goed worden aangepakt. In de provincie doen zich regelmatig aardbevingen voor. Volgens de OVV zou voortaan één organisatie integraal verantwoordelijk moeten worden voor de afhandeling van de problemen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zou zich daar niet mee moeten bemoeien.

,,De NAM moet nu echt snel uit de schadeafhandeling en heeft een veel te grote vinger in de pap”, zegt PvdA’er Henk Nijboer.

Ook Liesbeth van Tongeren (GL) wil dat het advies wordt opgevolgd. ,,Wat er in Groningen gebeurt is een ramp in slow motion en een schandvlek op de Nederlandse industriële geschiedenis.”