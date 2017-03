NZa: zeker 1,3 miljard voor verpleeghuiszorg

Om ervoor te zorgen dat alle verpleeghuizen in Nederland voldoen aan de kwaliteitsnormen is er tenminste 1,3 miljard euro extra nodig. Dat concludeert de NZa, meldt een bron in Den Haag. Het rapport van de NZa, aangevraagd door demissionair staatssecretaris Martin van Rijn, wordt vrijdag in de ministerraad besproken.

De NZa presenteert in zijn rapport drie scenario’s. Als alle verpleeghuizen qua bedrijfsvoering het voorbeeld zouden volgen van de instellingen die het nu al goed doen, is 1,3 miljard euro voldoende om overal de kwaliteitsnormen te halen. Als er niets aan de bedrijfsvoering verandert, loopt de rekening op naar 3,1 miljard euro. Het derde scenario dat de NZa schetst zit tussen deze twee uitersten in.