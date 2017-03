Straf voor bedreiging via status in WhatsApp

Een 36-jarige man uit Breda is donderdag veroordeeld omdat hij zijn ex bedreigde en stalkte, onder andere via zijn statusinformatie in WhatsApp. Voor zover bekend is het voor het eerst dat de rechter heeft bepaald dat de statusinformatie een bedreiging kan opleveren.

De jaloerse man viel de 33-jarige vrouw maandenlang lastig met telefoontjes, sms’jes en voicemailberichten. Nadat zij zijn telefoonnummer had geblokkeerd communiceerde hij nog met haar via zijn status in WhatsApp. De verdachte wist dat ze daar regelmatig naar keek. De vrouw maakte schermafbeeldingen van de statusberichten en stapte ermee naar de politie.

,,Ik wil moorden. Je bent niet veilig”, plaatste hij onder andere in het Engels in de statusbalk. ,,De dag der waarheid is nabij”, schreef hij bovendien in het Papiaments.

Advocaat Frank Koningsveld had gevraagd om vrijspraak omdat de statusberichten niet per se aan de vrouw waren gericht en zij zelf het initiatief nam om te kijken. De rechtbank veegde dat van tafel en veroordeelde de Bredanaar onder andere tot een taakstraf van 120 uur, een schadevergoeding van 750 euro en een contactverbod.