Bewoners huis Arnhem vast na dood overvaller

Een 32-jarige vrouw en een 34-jarige man uit Arnhem zijn donderdagavond gearresteerd nadat een man om het leven was gekomen die hun woning had overvallen. Bij de overval op het huis aan de Limburgsingel in de Arnhemse wijk De Laar-Oost waren volgens de politie meer overvallers betrokken. Voor de overval is nog niemand aangehouden.

Na de overval is volgens de politie geschoten. Dat gebeurde tijdens een achtervolging. De politie kan nog niet zeggen door wie die schoten zijn gelost. Volgens buurtbewoners sprong de 34-jarige man na de overval in een busje van een pizzakoerier dat in de straat stond. Met dat busje ging hij achter de overvaller aan. Hij reed hem aan in een nabijgelegen plantsoentje. De overvaller kwam om het leven.

De omgeving van het overvallen huis is vrijdag nog afgesloten. De politie is bezig met sporenonderzoek. Er wordt ook een buurtonderzoek gehouden, dat waarschijnlijk zaterdag verdergaat. De politie heeft camerabeelden van donderdagavond gevonden, die in beslag zijn genomen. Onder andere het huis aan de Limburgsingel was beveiligd met camera’s.

De gearresteerde man is een Arnhemse ondernemer. Buren zeiden vrijdag tegen lokale media dat hij ook handelde via Marktplaats.nl. Daarop zou hij zondag een duur horloge hebben aangeboden. Dat zou de overvallers mogelijk naar het huis hebben gelokt.