Brand bij Dow Chemical Terneuzen

Bij Dow Chemical in Terneuzen woedt brand in een metalen distillatiekolom. Het vuur ontstond tijdens sloopwerkzaamheden.

Volgens de brandweer is de metaalbrand niet te blussen. De distillatiekolom die op de grond ligt, is dertig meter lang en vier meter in doorsnede. De brand brak donderdag aan het einde van de middag uit. Rond 0.45 uur ’s nachts was het vuur nog steeds niet uit.

De situatie wordt onder controle gehouden. Uit voorzorg wordt de omgeving gekoeld en worden constant metingen verricht. Door de omvang van de kolom zal de brand naar verwachting nog geruime tijd woeden.