Prinses Alexia ook naar gymnasium Sorghvliet

Prinses Alexia, de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, gaat na de zomer naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Haar zus, prinses Amalia, zit daar ook op school. Prinses Alexia zit nu in groep 8 van de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar.

De periode van de schooltijd van de prinsessen is privé, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) vrijdag. Op uitdrukkelijk verzoek van de ouders wordt een beroep gedaan op de media de persoonlijke levenssfeer van hun dochters te blijven respecteren.

Alexia Juliana Marcela Laurentien is op 26 juni 2005 in Den Haag geboren als tweede kind van de koning. Ze is tweede in de lijn van troonopvolging. Prinses Alexia woont met haar ouders en zusjes, Amalia en Ariane, in de Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar.

Ariane zit nu ook nog op de Openbare Bloemcampschool.