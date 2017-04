Mannen mishandeld door groepje jongeren

In Arnhem zijn twee mannen zondagochtend afgetuigd door een groep jongeren. Beide mannen raakten gewond. Van een van de slachtoffers werden tanden uit de mond geslagen. Bij de mishandeling zou een betonschaar zijn gebruikt.

De mannen van 31 en 35 jaar liepen hand in hand over de Mandelabrug toen zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen en ze begonnen uit te schelden. Volgens de slachtoffers was de aanleiding dat zij hand in hand liepen.

Twee verdachten, een jongen van veertien uit Arnhem en een twintigjarige man uit Gennep zijn opgepakt. De politie is nog op zoek naar de andere verdachten en naar getuigen van de mishandeling.