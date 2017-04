Arrestaties Rotterdam na verloren Klassieker

Tijdens en na De Klassieker Ajax-Feyenoord heeft de Rotterdamse politie zondag enige tijd de handen vol gehad aan supporters die zich misdroegen. Drie relschoppers zijn opgepakt, meldde een politiewoordvoerster. Het duel eindigde in 2-1 voor Ajax.

De sfeer onder de Feyenoordfans was aanvankelijk juist uitbundig en gemoedelijk. Op het Stadhuisplein, waar het duel op een groot scherm te volgen was, liepen de gemoederen daarna hoog op. De koploper in de eredivisie kwam in de ArenA direct aan het begin van de wedstrijd op 1-0-achterstand.

Agenten, journalisten en cameraploegen werden bekogeld met bier, vuurwerk en andere objecten. De mobiele eenheid werd ingezet en er werden extra agenten opgetrommeld.

,,Door de inzet van politie te paard, de mobiele eenheid en het achter de hand houden van een waterkanon is de zaak in de kiem gesmoord”, aldus de woordvoerster. ,,Teleurstelling over de stand en de einduitslag is te begrijpen maar het is absurd dat zoiets uitmondt in het gooien van vuurwerk en andere zaken. Dat is onacceptabel.” In de namiddag keerde de rust in het centrum weer terug.

In de binnenstad van Rotterdam was het vanwege De Klassieker, winkelend publiek en het prachtige weer al de hele dag erg druk.