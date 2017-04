Rustig Turks protest op Haagse Malieveld

Het protest op het Malieveld in Den Haag tegen het referendum over de grondwetswijziging van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is zondag rustig verlopen. Volgens de politie hebben zich geen incidenten voorgedaan.

De organisatie rekende vooraf op zo’n 1500 mensen, er kwamen uiteindelijk maar een paar honderd mensen op de demonstratie af. De politie was op het Malieveld en de Turkse ambassade duidelijk zichtbaar aanwezig met aardig wat agenten.

Turkse Nederlanders kunnen van 5 tot en met 9 april stemmen in het referendum over de grondwetswijziging, waardoor Erdogan meer macht krijgt.