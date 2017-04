Winkelcentrum Den Bosch ontruimd om lijmlucht

Winkelcentrum De Maaspoort in Den Bosch is zondagmiddag ontruimd en gesloten omdat er een zeer sterke lijmlucht hing. Ongeveer twintig mensen kregen last van hoofdpijn en moeite met ademen. Ze zijn ter plekke behandeld en mochten naar huis. Er waren veel hulpdiensten aanwezig.

Volgens de politie ligt de oorzaak vermoedelijk in een verbouwing bij de Jumbo. Daar werd zondag aan een nieuwe vloer gewerkt.

Alle panden worden geventileerd en ook onderzoeken politie en brandweer nog hoe die lijmlucht zulke gevolgen kon hebben. Mensen die boven het winkelcentrum wonen hoeven hun huis niet uit, maar moeten ook ramen en deuren openzetten.