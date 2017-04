Botlekbrug weer open

De nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse is weer open. De werkzaamheden zijn goed gegaan, aldus Rijkswaterstaat.

De brug was zaterdag tussen 05.00 uur en zondag 05.00 uur gesloten, zodat Rijkswaterstaat een belangrijk onderdeel kon vervangen: een omloopwiel. Hierna moesten nog verschillende tests worden uitgevoerd.

De Botlekbrug werd sinds de opening in 2015 geregeld geplaagd door een groot aantal storingen waardoor het verkeer veel hinder ondervond. Vorig jaar was er een mechanische storing in een van de lagers van de acht omloopwielen van de brug. Sindsdien heeft de Rijkswaterstaat al een aantal keren een omloopwiel vervangen.