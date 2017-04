Vrijwilliger na commotie weg bij voetbalclub

De wedstrijdsecretaris van de voetbalclub AZC Zutphen heeft na alle commotie over zijn verleden zijn functie neergelegd. Het radioprogramma Argos meldde zaterdag dat de man in 1997 als tafeltennistrainer werd geschorst vanwege het ‘ongewenst aanraken van minderjarige spelers’, maar dat hij toch nog als vrijwilliger bij een voetbalclub werkzaam is.

De bestuur van AZC Zutphen belegde daarop zaterdag een bijeenkomst voor de leden van de club. Na afloop hiervan liet het bestuur weten de wedstrijdsecretaris te steunen omdat er ‘duidelijke afspraken’ met hem waren gemaakt.

Op de website laat de club weten dat per mail en op andere wijze veel verschillende reacties zijn binnengekomen. ,,De gehele media heeft zich op hem en AZC gestort en de gevolgen daarvan zijn niet achterwege gebleven. We hebben ook van hem een reactie gekregen en hij heeft besloten per direct te stoppen met zijn werkzaamheden bij zvv AZC”, aldus het bestuur.