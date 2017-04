In de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg komt plaatselijk dichte mist voor met minder dan 200 meter zicht. Deze mist kan hinderlijk zijn in het verkeer, zo waarschuwt Weeronline.

Op dit moment is het zicht het meest beperkt in Westdorpe (Zeeuws-Vlaanderen) met slechts 126 meter. De mist zal in de loop van de ochtend verdwijnen. Vanwege de mist is de spitsstrook van de A2 bij Urmond afgesloten, aldus de Verkeersinformatiedienst.