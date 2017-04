Door een brandje in een woning in de Plantsoenstraat in Groningen is een persoon om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer bekendgemaakt. De hulpdiensten kregen rond 10.00 uur melding van de brand die voor veel rookontwikkeling zorgde in de benedenwoning. Het vuur was snel geblust, aldus een brandweerwoordvoerder. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend.