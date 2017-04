Vinger afgeknipt bij ontvoering Amstelveen

Bij de ontvoering van een 37-jarige Rotterdammer vorige maand in Amstelveen is een van zijn vingers afgeknipt. Dat maakte de politie dinsdag bekend. Het slachtoffer, een bekende van de politie, werd in de middag van 9 maart bij een sportclub een auto ingesleurd door gemaskerde mannen en later op de avond zwaargewond op straat gevonden in Leiden. Het is nog niet duidelijk wat het motief achter de ontvoering is.

Inmiddels is bekend dat het slachtoffer een vinger is kwijtgeraakt en dat hij, voordat hij werd gevonden, in een ruimte is vastgehouden. In het tv-programma Opsporing Verzocht geeft de politie dinsdagavond een omschrijving van de plek zoals het slachtoffer zich die herinnert, in de hoop erachter te komen waar dat moet zijn geweest.

Kort na de ontvoering heeft de politie een 29-jarige verdachte aangehouden.