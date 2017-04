Oud-topman Vestia verdacht van verduistering

Justitie verdenkt Erik Staal, de oud-topman van woningcorporatie Vestia, ervan dat hij 1,2 miljoen euro achterover heeft gedrukt. Hij zou een graai uit de kas hebben gedaan van een stichting die zich in Zuid-Afrika bezighield met sociale woningbouw. Vestia financierde die organisatie.

Staal wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte. Hij werd maandag opgepakt, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) een dag later bekend. In zijn woningen in Krimpen aan de Lek en op Bonaire is huiszoeking gedaan. Ook in Belgiƫ en Zuid-Afrika zijn de autoriteiten op verzoek van justitie in Nederland woningen binnengevallen.

Ook de 64-jarige zus van Staals ex-vrouw is verhoord. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van het geld. Na verhoor mocht ze gaan.

Vestia, de grootste woningcorporatie van het land, kwam enkele jaren terug in zware problemen. Dat kwam door riskante beleggingen in zogeheten derivaten, financiƫle producten die eigenlijk bedoeld zijn als verzekering tegen rentestijgingen, maar enorme verliezen opleverden toen de rente juist daalde.