Zuid-Soedan: excuses om ‘klootzakken’ Ploumen

De regering van Zuid-Soedan heeft de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiger op het matje geroepen omdat minister Lilianne Ploumen de leiders van het Afrikaanse land ,,klootzakken” heeft genoemd. Het land wil excuses.

Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) deed de uitspraak vorige week voor de camera van RTL Nieuws. Ze sprak in het kader van de landelijke Giro555-actie voor de hongersnood in onder meer Zuid-Soedan. ,,De leiders van Zuid-Soedan zijn klootzakken die hun eigen mensen uithongeren”, zei Ploumen. In Zuid-Soedan is al jaren een oorlog gaande tussen president Salva Kiir en voormalig vicepresident Riek Machar.

Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken laat woensdag alleen weten dat er een gesprek is geweest tussen de Nederlandse tijdelijk zaakgelastigde en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Zuid-Soedan. Nederland komt op korte termijn met een reactie.