Politie vindt drugs in supportershome Twente

De politie heeft donderdagavond drugs aangetroffen in het supportershome van VakP in stadion de Grolsch Veste van FC Twente in Enschede. Dat gebeurde bij een onderzoek dat net na het begin van de tweede helft van de voetbalwedstrijd FC Twente – PSV begon.

Het supportershome van VakP werd vanwege de actie gesloten, aldus de politie, die signalen opving dat er tijdens de wedstrijd in drugs zou worden gehandeld. Ook kwamen er mensen in het supportershome die er eigenlijk niet hoorden. De politie spreekt van ,,signalen over mogelijke drugshandel maar ook van intimidatie en geweld in en rond Home VakP”.

Vanwege het onderzoek werden ook sommige uitgangen op de tribune gesloten, waarna het daar onrustig werd. De politie begrijpt dat mensen zich afvragen waarom de actie tijdens de wedstrijd plaatsvond. ,,Uit politieonderzoek bleek dat de kans om drugs aan te treffen het grootst was tijdens een wedstrijd”, verklaart de politie. Bij de actie werden ook drugshonden ingezet.