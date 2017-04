Geen vervolging voor lekken in raad Westland

Er wordt geen nader strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar het vermeende lekken door een of meerdere raadsleden van de gemeente Westland. Zij zouden geheime documenten over een geschorste griffier in de openbaarheid hebben gebracht, luidde het vermoeden.

Burgemeester Sjaak van der Tak schrijft dat vrijdag in een verklaring aan de raadsleden. Op verzoek van de raad deed hij in september vorig jaar aangifte van schending van de geheimhoudingsplicht door fractieleden van de lokale partij Westland Verstandig. Het Openbaar Ministerie heeft hem deze week laten weten geen brood te zien in nader onderzoek of vervolging. Daarvoor wil het OM de schaarse opsporingscapaciteit niet inzetten, aldus Van der Tak.

Het OM vindt dat niet vaststaat dat de fractie van Westland Verstandig rechtstreeks heeft gelekt uit de besloten raadsvergadering. Ook is het maar de vraag of het plaatsen van stukken die door advocaten in omloop zijn gebracht, strafbaar is.

De burgemeester meent wel dat het OM in zijn brief de noodzaak onderschrijft ,,om gesprekken aan te gaan over het niet integer handelen van raadsleden van Westland Verstandig”.